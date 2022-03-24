Уфа, , 14:53 — REGNUM Предостережения о недопустимости неправомерного завышения цен на товары первой необходимости объявил прокурор Башкирии руководителям некоторых компаний. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

В супермаркете Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Сообщается, что данный вопрос рассматривался на совещании по вопросам доступности для жителей Башкирии товаров первой необходимости и пресечения фактов необоснованного роста цен на социально значимые товары.

Отмечается, что в ходе межведомственного взаимодействия были получены сведения о повышении в марте 2022 года торговым домом «Турбаслинский бройлер» цен на мясную продукцию более чем на 20%.

«Розничные торговые сети «Альдо», «Лукошко» в нарушение подписанного Меморандума о принятии мер по стабилизации цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости не соблюли его условия, в том числе установив в магазинах завышенные наценки на определенные товары, и получили необоснованные преимущества перед другими продавцами», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что в результате прокурор Башкирии объявил руководителям данных организаций предостережения о недопустимости неправомерного завышения цен, ограничения ассортимента и объема товаров первой необходимости.

Ситуация находится на контроле республиканской прокуратуры.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии сообщили об искусственном ажиотаже на некоторые лекарства.