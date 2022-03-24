Екатеринбург, 24 марта, 2022, 14:34 — ИА Регнум. В Екатеринбурге будут судить автомобилиста, который едва не зарезал пьяного пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

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Инцидент произошел в декабре 2021 года. Возвращаясь на машине с работы, екатеринбуржец увидел мужчину на проезжей части. Автомобилист подъехал к гражданину и потребовал, чтобы тот ушел с дороги. Пьяный пешеход начал бить водителя по голове. Тогда обвиняемый достал нож и нанес мужчине удар в живот. После этого он выбросил орудие преступления и скрылся с места происшествия. Пешехода госпитализировали. Он получил тяжелые травмы.

Возбуждено уголовное дело. Уральцу грозит до 10 лет лишения свободы.