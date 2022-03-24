Миннеаполис, США, 24 марта, 2022, 14:34 — ИА Регнум. «Финикс Санз» одержал победу над «Миннесота Тимбервулвз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 125:116.

Баскетбол

Самым результативным игроком матча стал центровой «Финикса» Деандре Эйтон, на счету которого дабл-дабл из 35 очков и 14 подборов. В составе «Миннесоты» защитник Энтони Эдвардс набрал 19 очков.

«Финикс» одержал 59-ю победу в 73 матчах и занимает первое место в турнирной таблице НБА. «Миннесота» потерпела 32-е поражение в 74 играх и идёт на 13-м месте.

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