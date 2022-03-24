Сочи, Краснодарский край, 24 марта, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Продюсер Александр Роднянский заявил об отмене кинофестиваля «Кинотавр» в 2022 году. Об этом он сообщил 24 марта в интервью блогеру Илье Варламову.

Пресс-служба кинофестиваля «Кинотавр» Российский кинофестиваль «Кинотавр»

«Я ещё не объявлял, но я думаю, мы просто откажемся от его («Кинотовра» — ИА REGNUM) проведения в этом году», — рассказал Роднянский. Как отмечает продюсер, он пока не знает, когда фестиваль вернётся. «Будем ждать лучших времён», — добавил он.

ИА REGNUM напоминает, что «Кинотавр» проводится ежегодно с 1990 года. В 2022 году фестиваль должен был пройти осенью в Сочи.