Омск, 24 марта, 2022, 14:33 — ИА Регнум. В Омске будут судить мужчину, избившего до смерти сожительницу. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 марта в следственном управлении СКР по Омской области.

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Расследование уголовного дела против 36-летнего мужчины завершено. Он обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшее смерть человека»).

По данным следствия, 6 января 2022 года в квартире на улице Малиновского после утреннего совместного распития спиртного мужчина в течение дня и вечером нанёс сожительнице не менее 49 ударов руками и ногами. От полученных повреждений женщина ночью скончалась в больнице.

Обвиняемый рассказал о причине конфликта. Он заявил, что сожительница, пока он спал, допила бутылку водки и легла спать. Она не приготовила еду и не накормила трёхлетнего сына.

Полицию и скорую вызвали соседи, услышавшие крики и шум.

Мужчину задержали и арестовали. Он признал вину. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

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