Москва, 24 марта, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Конкретный механизм, как будут осуществляться расчеты за газ в рублях, пока непонятен, заявила корреспонденту ИА REGNUMруководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Но судя по заявлению президента РФ Владимира Путина, предполагается, что валюта от импортеров будет все равно приходить на внутренний российский рынок, где они будут покупать за нее рубли, с которыми должны рассчитываться с Газпромом.

Объявление об этом решении в моменте вызвало укрепление курса рубля (сейчас он торгуется вблизи 95 руб./доллар, максимум почти за месяц против примерно 104 руб./ доллар до заявления Путина) и скачок цен на газ на европейском рынке.

Механизм перевода расчетов за газ на рубли для стран, присоединившихся к санкциям, выглядит как «контрсанкция» по отношению к этим странам, но реально ее экономический смысл для России не очень понятен.

Некоторый аналитики справедливо полагают, что это аналог 100% продажи экспортной выручки по газу (вместо 80%, который был введен недавно для всех экспортеров). Это может дать некоторое дополнительное укрепление курса рубля, но вряд ли вернет его к «докризисному» уровню.

Возможно, предполагается, что перевод расчетов в рубли снижает риски санкций против Газпрома и риски ареста его экспортной выручки. Однако нет ясности по готовности европейских покупателей переходить на оплату в рублях.

Так, министры Австрии и Германии сказали, что это нарушение действующих контрактов, которые предусматривают оплату газа в евро, а советник премьер-министра Италии Марио Драги высказался против этого механизма, объясняя это тем, что он будет помогать России обходить европейские санкции.

По различным оценкам, на поставки «недружественным» странам приходится около 70% экспорта газа. Не исключено, что пересмотр Россией валюты платежа в контрактах в одностороннем порядке будет оспариваться импортерами в международных судах.

Возможно, поскольку европейским покупателям сейчас невозможно отказаться от покупок российского газа, будет найдено какое-то техническое решение расчетов за газ в рублях. Но тема снижения зависимости ЕС от российских энергоресурсов получит новый импульс», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин 23 марта на совещании с правительством заявил, что принимать оплату за свой природный газ России для недружественных стран нужно в рублях, а не в долларах или евро.

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