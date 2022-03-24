Москва, 24 марта, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало видео, на котором показана организация работы блокпостов в Киевской области Украины.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны РФ

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Также на кадрах продемонстрирована организация комендантской службы на постах в зоне Чернобыльской АЭС. Военнослужащими особое внимание уделяется проверке автотранспорта. В частности, выявляется наличие оружия и боеприпасов.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство обороны России показало кадры объективного контроля уничтожения зенитно-ракетного комплекса ВСУ высокоточным боеприпасом.