Ставрополь, 24 марта, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Линию по производству мыла наладило ООО «Химпродукт», которое находится в Ставропольском крае. Об этом 24 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мыло

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Предприятие производит порядка 190 видов промышленной продукции: строительные, краски, растворители, антисептики и уксусы. Теперь на нем также будут производить и мыло.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что две новые линии по производству полиэтиленовых труб для строительства газопроводов, водоводов и канализации запустят на заводе «ИММИД» в Вологде в конце марта.