Астана, 24 марта, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Казахстана выступило с предложением временно запретить вывоз лекарств с территории республики. Соответствующий проект приказа опубликовали на интернет-ресурсе «Открытые НПА».

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В документе говорится, что ограничение нужно ввести на шесть месяцев. Запрет предлагается распространить на все виды лекарственных средств.

Ограничения, указанные в проекте приказа, касаются компонентов для изготовления лекарств и медицинских изделий. Исключение может быть сделано для лекарств, которые купили для личных нужд.

Также запрет не касается медицинских средств, которые провозят через республику транзитом, образцов экспериментальных препаратов, выставочных экземпляров и образцов, которые вывозят для испытаний в других странах.

Сообщается, что обсуждение проекта приказа продлится до 6 апреля текущего года.