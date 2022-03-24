Сан-Хуан, Пуэрто-Рико, 24 марта, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Пограничная служба Пуэрто-Рико перехватила 23 марта судно, перевозившее 315,4 килограмма сильнодействующего наркотика стоимостью более 6,3 миллиона долларов. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

CIA Пуэрто-Рико

Помимо наркотиков, спрятанных в корпусе, на задержанном судне было обнаружено несколько единиц огнестрельного оружия.

Происхождение судна, направлявшегося в Пуэрто-Рико, пока не установлено, но задержанные перевозчики оказались гражданами США.