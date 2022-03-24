Джакарта, 24 марта, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Посол Российской Федерации в Индонезии Людмила Воробьева заявила, что Россия безопасна для туристов, сообщает CNN Indonesia.

Александр Горбаруков, ИА REGNUM Туризм

«Это безопасно. На самом деле есть хорошие новости. Мы продолжаем выдавать все типы виз для граждан Индонезии, которые были приостановлены из-за COVID-19 на два года», — заявила Людмила Воробьева на пресс-конференции в Джакарте.

В настоящее время правительство России рассматривает прямые рейсы из России в Денпасар (Бали).

Как сообщало ИА REGNUM, постоянный представитель Индонезии при Организации Объединенных Наций (ООН) Диан Трианшах Джани заявил, что государство пригласило все страны-члены G20, включая Россию.