Чебаркуль, Челябинская область, 24 марта, 2022, 14:25 — ИА Регнум. В Чебаркуле Челябинской области женщина притворилась продавщицей мёда и обокрала гражданку 1943 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба областного ГУ МВД России.

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Установлено, что гостья уговорила пенсионерку купить две банки мёда. А потом гражданка обнаружила, что из её квартиры пропало 16 тыс. рублей.

Потерпевшая и свидетели смогли опознать воровку по фотографии. А затем полицейские поймали её в Челябинске. Оказалось, что к совершению преступления причастна гражданка 1987 года рождения. Ранее она была неоднократно судима за кражи.

Также оказалось, что в Копейске в отношении неё возбуждено и расследуется уголовное дело по факту кражи. А летом 2021 года её осудили в Переславле-Залесском.