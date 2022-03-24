Сеул, 24 марта, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Глава КНДР Ким Чен Ын направил 23 марта поздравительную телеграмму президенту Пакистана Арифу Алви. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

Согласно опубликованным данным, северокорейский лидер поздравил главу и народ страны с национальным праздником — Днём Пакистана.

Ким Чен Ына также выразил уверенность в укреплении и развитии отношений дружбы и сотрудничества, а также пожелал успехов народу Пакистана.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта глава КНДР направил поздравительную телеграмму генеральному секретарю ЦК Народной-революционной партии Лаоса (НРПЛ) Тхонгуну Сисулиту.

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