Рига, 24 марта, 2022, 14:22 — ИА Регнум. После начала операции России на Украине в Латвии зафиксировано более 1000 различных сигналов о происшествиях, нарушающих общественный порядок. Об этом руководитель Госполиции Латвии Арманд Рукс заявил гостелевидению LTV.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Латвия

«Если отделить зерна от плевел, то в 30 случаях мы начали ведомственные проверки, имеется восемь уголовных процессов и около 30 административных, в основном, о мелком хулиганстве», — сообщил Рукс.

При этом он подчеркнул: нельзя сказать, чтобы в основном эти нападки были направлены именно на украинских беженцев. Рукс признал, что по факту поджогов автомашин с украинскими номерами начаты три уголовных процесса.

«Есть три случая, когда испорчены машины, начато три уголовных процесса. В четырех случаях флаги Украины были украдены или подожжены», — добавил глава Госполиции Латвии.

Кроме того, Госполиция расследует одно дело о попытке изнасилования беженки из Украины рижанином 1955 года рождения.

Но это, по данным правоохранителей, не было внезапной атакой на постороннего человека: женщина прожила у мужчины около недели, и они доводятся друг другу дальними родственниками.