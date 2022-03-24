Буэнос-Айрес, 24 марта, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Министр обороны Аргентины Хорхе Тайана объявил о дополнительном наборе 10 тысяч солдат-добровольцев в армию, что приведёт к увеличению численности вооружённых сил на 58%. Об этом сообщает новостное агентство MercoPress.

Martín Otero Эскадренный миноносец ВМС Аргентины

В настоящее время вооружённые силы страны насчитывают около 17 тысяч военнослужащих. Увеличение численности войск будет происходить в два этапа в первом и во втором полугодии 2022 года. Цель состоит в том, чтобы существенно увеличить численность и пополнить запасы в различных военных гарнизонах.

Привлечение солдат-добровольцев в армию Аргентины было введено в 1995 году после скандала вокруг убийства призывника, приведшего к прекращению срочной военной службы и заменой её контрактной и добровольной.

Министр добавил, что привлечение добровольцев позволит армии восстановить подводные силы военно-морского флота, чьё существование было приостановлено после затопления единственной подводной лодки в ноябре 2017 года, а также включить в состав боевой авиации сверхзвуковые самолёты.