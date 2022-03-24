Белград, 24 марта, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Посол России АлександрБоцан-Харченко, представители Россотрудничества и ветераны Сербии почтили память жертв бомбардировок НАТО в Белграде, сообщает 24 марта РИА Новости.

НАТО бомбит Югославию. 1999

Российский посол принял участие в возложении цветов к памятнику погибшей при бомбардировках альянса трехлетней Милицы Ракич в парке Ташмайдан. Монумент с фигурой девочки и черной бабочкой считается памятником всем юным сербам, погибшим в результате бомбардировок НАТО.

Напомним, 24 марта исполняется 23 года с момента нападения стран НАТО на Югославию. В результате бомбардировок альянса, которые продолжались 78 дней, погибли и получили ранения десятки тысяч мирных жителей. Также НАТО использовало снаряды с обедненным ураном при обстрелах Сербии.