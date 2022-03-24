Краснодар, 24 марта, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Сев сахарной свёклы начался в Краснодарском крае, сообщили 24 марта в пресс-службе администрации региона.

Сахарная свекла

«В этом году площадь сева стратегически важной сельхозкультуры — около 200 тысяч гектаров. Опасений весенняя кампания не вызывает — наши аграрии к ней подготовились и в полном объеме обеспечены семенами и материально-техническими ресурсами», — прокомментировал губернатор Вениамин Кондратьев.

По данным регионального Минсельхоза, наибольшие площади под сев сахарной свёклы отведены в Каневском, Кущевском, Ленинградском, Павловском, Староминском, Брюховецком и Выселковском районах. Параллельно на заводах проводится модернизация оборудования и подготовка к приёму и переработке свёклы.

Сегодня на долю производителей Краснодарского края приходится около 25% всего российского сахара. В 2021 году в регионе выпустили 1,2 млн тонн сахара при краевой потребности в 240 тыс. тонн.

«Дефицита сахара на полках в магазинах нет. Его запасов более чем достаточно до получения продукции урожая этого года. Сейчас на складах находится порядка 400 тыс. тонн сахара», — добавил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в Краснодарском крае, как и в ряде других российских регионах, в марте наблюдался ажиотажный спрос на сахар. Несмотря на то, что власти заявляли о достаточном объёме продукции на складах, на прилавках в магазинах он исчезал фактически сразу после появления.