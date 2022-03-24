Москва, 24 марта, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Европейский союз не сможет в течение двух лет постепенно отказаться от российского газа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 марта заявил директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Вадим Понкратов. Так он прокомментировал высказывание главы польского МИД Збигнева Рау о том, что ЕС изучает возможность постепенно отказаться от голубого топлива из РФ в течение двух лет.

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«Это технически почти невозможно и уж совсем нецелесообразно с экономической точки зрения, — сказал Понкратов. — Невозможно за два года заместить 200 млрд куб. м российского газа. Спрос на газ со стороны стран Юго-Восточной Азии растет темпами около 5% в год. Сегодня отсутствуют резервы поставок СПГ, большинство новых мощностей по сжижению газа уже законтрактованы на десятилетия вперед. Все это говорит о том, что для Европы СПГ будет оставаться более дорогой альтернативной российскому трубопроводному газу».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Понкратов рассказал о том, насколько выгодны будут для РФ поставки газа в Китай.