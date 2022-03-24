Москва, 24 марта, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Внутри России не возникнет дефицита одежды. Об этом 24 марта заявил президент онлайн платформы по поиску работы «SuperJob» Алексей Захаров на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Банников ИА REGNUM Памятник челнокам

По его словам, Россия едва ли попадет в ту же ситуацию, что в начале девяностых годов ХХ века. Поэтому массовый выезд «челноков» за одеждой и другими товарами за границу исключен.

«Часто я слышу алармистские истории, вот мы скатимся в 1991 год. И опять «челноки» с сумками тысячами поедут в Китай. Ничего подобного представить себе невозможно. В 1991 году никто ничего не умел — не было компетенции в стране. На сегодняшний день в стране состоялась рыночная экономика, есть огромное количество суперквалифицированных менеджеров, которые понимают, что такое международная логистика. Поэтому, если не будет регулирования экономики на уровне военного коммунизма, представить, что у нас будет дефицит рыбы, маек, кроссовок, такое представить себе точно невозможно», — сказал Захаров.