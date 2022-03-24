Астана, 24 марта, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов поручил министру финансов республики Ерулану Жамаубаеву, совместно с правоохранительными органами выявить случаи незаконной приватизации объектов. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

«В недельный срок внести в правительство предложения по механизмам передачи в государственную собственность необоснованно приватизированных объектов», — заявил Смаилов.

Он провёл первое заседание Комиссии по демонополизации экономики Казахстана, создать которую поручил президент страны Касым-Жомарт Токаев. Комиссия будет рассматривать обоснованность приватизации в железнодорожной отрасли, медиа-структур и в других областях.