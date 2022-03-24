Саратов, 24 марта, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Отечественный комплексный биоконсервант, который используется для заготовки растительных кормов в сельском хозяйстве, зарегистрировало инновационное предприятие из Саратова АО «Биоамид». Об этом 24 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото Алексея Горюнова. Пресс-служба правительства Калужской области Заготовка кормов

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Также предприятие успешно конкурирует с импортными аналогами в производстве органических микроэлементных добавок, используемых в кормлении сельскохозяйственных животных и домашней птицы.

При этом в Саратове разработали и организовали производство хелатных соединений микроэлементов (марганец, цинк, железо, медь, кобальт) на основе L-аспарагиновой кислоты для премиксов и комбикоримпортмов. Эти органические соединения микроэлементов, по данным компании, по своей биодоступности существенно превосходят импортные препараты и значительно дешевле их по стоимости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что компания из Тульской области «LAVA SUPERFOOD» производит товары для здорового питания, которые смогут заменить зарубежных производителей.