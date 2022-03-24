Лос-Анджелес, США, 24 марта, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Звезды сериала «Кобра Кай» Пейтон Лист и Джейкоб Бертран подтвердили, что встречаются. Об этом 24 марта пишет Page Six.

Кадр из сериала «Кобра Кай» Пейтон Лист в роли Тори

«Вы поймали меня… Я имею в виду, да, мы встречаемся какое-то время», — признался Бертран во время одного из интервью. Он также сообщил, что до этого не состоял в отношениях с кем-то из коллег: «Это почти как испытание огнем», — пошутил он.

ИА REGNUM напоминает, что «Кобра Кай» — американский телесериал с элементами драмы, комедии и боевых искусств, основанный на фильме 1984 года «Парень-каратист». Премьера первого сезона состоялась в 2018 году — Пейтон Лист в шоу исполняет роль Тори, а Джейкоб Бертран играет Илая (Ястреб).