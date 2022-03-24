Самара, 24 марта, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Сеть индустриальных парков намерены расширить в Самарской области. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

Admoblkaluga.ru Индустриальный парк «Грабцево»

Следите за развитием событий в трансляции: «Импортозамещение и новые рынки: ответ России на санкции Запада – трансляция»

Сообщается, что в настоящее время резиденты индустриальных парков региона развивают кооперационные связи. Сейчас на первый план выходят российские компании, выпускающие конкурентоспособные и качественные продукты по привлекательным ценам. В Самарской области такие организации размещают свои производства, в том числе, и на площадках индустриальных парков.

Руководство региона развивает сеть индустриальных парков, на территории которых инвесторам предоставляют готовые земельные участки с подведенными инженерными сетями, административную поддержку и сопровождение, а также налоговые льготы и преференции.

«Мы готовы помочь с выбором площадки, предоставить все действующие в стране специальные налоговые режимы, предложить широкий спектр региональных инструментов поддержки, помочь с привлечением льготного финансирования федеральных институтов развития. Нам важно, чтобы путь от идеи до запуска новых производств мы проходили вместе с инвестором, в максимально короткие сроки, совместно решая возникающие сложные вопросы», — приводит пресс-служба слова министра экономического развития инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова.

В настоящее время в регионе четыре государственных индустриальных парка: две очереди «Преображенки», «Новосемейкино» и «Чапаевск».

Сообщается, что в настоящее время поступает большое количество заявок от потенциальных резидентов.

«Поток заявок не снижался как в период пандемии, так и сейчас — мы ведем много переговоров с инвесторами и рассчитываем на их дальнейшую активность. Действующие резиденты, которые находятся в стадии строительства, не останавливаются и продолжают возведение корпусов. Сейчас в наших планах — расширение сети региональных промпарков. Мы уже рассматриваем дополнительные площадки в Ставропольском районе, Похвистнево и Октябрьске, параллельно подбирая инвесторов. Наша работа строится таким образом, что мы начинаем строить коммуникации, только когда находим инвесторов, заинтересованных в конкретной площадке», — приводит пресс-служба слова руководителя АО «ПромПарки» Сергея Евсеева.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что крупное двигателестроительное предприятие работает в штатном режиме в Самарской области.