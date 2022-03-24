Казань, 24 марта, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Казанский «Рубин» не будет оспаривать решение об условной дисквалификации главного тренера Леонида Слуцкого до конца сезона. Об этом 24 марта сообщили в пресс-службе «Рубина».

Mikhail Slain Леонид Слуцкий

Отмечается, что «Рубин» не будет подавать апелляцию на решение комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) в отношении Слуцкого.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта комитет по этике РФС принял решение наказать Слуцкого за оскорбления в арбитра. Тренер получил условную дисквалификацию до конца сезона 2021/22 и штраф.