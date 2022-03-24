Москва, 24 марта, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Государственный контроль в строительстве сейчас необходим, заявила корреспонденту ИА REGNUM эксперт по недвижимости Высшей школы управления финансами Людмила Анисимова.

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«Еще в конце 2020 — середине 2021 года строительные материалы в России очень существенно выросли в цене. На некоторые наименования рост цен составил 60−300%.

Поставщики озвучивали разные причины — дефицит, инфляция, удорожание себестоимости, более выгодные поставки за рубеж, зависимость от курса валют и т.д.

Для решения проблемы дальнейшего удорожания разного рода строительных ресурсов государством были предложены различные меры — исключение в поставках посреднического трейдерского звена, введение заградительных пошлин на экспорт черных и цветных металлов и продукции металлургии за пределы ЕЭС и прочие.

Отчасти в виду факта удорожания непосредственно стройматериалов и комплектующих, выросла и стоимость окончательного продукта — строящихся объектов недвижимости. В столичном регионе, например, квартиры в большинстве новостроек выросли в цене за полгода более чем на 40%.

Коммерческие структуры (девелоперы, застройщики), занимающиеся возведением коммерческих жилых комплексов и нежилых объектов, связанные обязательствами напрямую с конечным потребителем в лице участников долевого строительства, самостоятельны по своей сути и мобильны в принятии решений по формированию и изменению актуальных цен на продаваемые объекты, в зависимости от текущей рыночной ситуации, спроса, возможностей, ценовой политики.

В случае с государственными контрактами, в частности при строительстве социальных школ, поликлиник, детских садов и т. п., подрядчики не имеют возможности повышать ранее согласованные расценки в одностороннем, уведомительном порядке, не смотря на то, что также как и другие структуры, существуют в изменяющемся рынке.

Для закупки элементарно необходимых строительных материалов по ранее согласованным государственным проектам, социально значимым объектам, подрядчикам надежнее иметь определенные гарантии того, что контракт можно реализовать без постоянных дополнительных пересогласований с государством, что далеко не всегда быстро и в целом возможно на практике.

В августе 2021 года правительство РФ уже позволило перезаключать госконтракты по капитальному строительству и реконструкции, с увеличением их стоимости до 30%, для компенсации удорожания строительных материалов.

Но бесконечно пересматривать и субсидировать строительство невозможно, в условиях постоянного и бесконтрольного роста стоимости материалов.

В сегодняшних реалиях создание предлагаемого единого федерального центра поставщика предполагает введение государственного контроля на рынке производства стройматериалов, существенного и значимого сектора российской экономики.

Озвученные задачи центра по расчету себестоимости производства, логистики и чистой прибыли в 20−25% должны будут предотвратить спекуляцию и увеличенные сверхприбыли в этом секторе, которые на сегодня достигают 200−300% и более.

Такой шаг видится разумным для того, чтобы успешно реализовать запланированные задачи по строительству гособъектов.

Возможно, если применить аналогичную систему в коммерческом строительстве, можно будет говорить о снижении себестоимости и конечных цен для покупателей и в массовом коммерческом сегменте нового жилья», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Всероссийский центр национальной строительной политики (ВЦНСП) предложил правительству РФ создать единый федеральный центр поставщика, который бы устанавливал эталонные цены на стройматериалы.

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