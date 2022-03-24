Лондон, 24 марта, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Британская исполнительница Beabadoobee (Беатрис Кристи Лаус) выпустила видео под названием Talk. Премьера ролика состоялась на YouTube-канале артистки.

Скриншот YouTube Beabadoobee

По сюжету работы, певица проводит музыкальный перформанс, к которому присоединяется большое количество её фанатов. Режиссёрами клипа выступили Александра Лиз и Люк Кейси.

Напомним, что Beabadoobee начала музыкальную карьеру в 2017 году. В 2020 году исполнительница опубликовала свой дебютный альбом Fake It Flowers.