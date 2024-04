Москва, 24 марта, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Премьера документального фильма Оливера Стоуна «Как убили Джона Кеннеди» состоится в России.

White House / John F. Kennedy Library Джон Кеннеди

Впервые картина была показана в июле 2021 года на Каннском кинофестивале. Организаторы показа отмечают, что в Европе фильм встретили овациями, а американская критика — в основном холодно.

В оригинальной версии фильм называется JFK Revisited: Through the Looking Glass, он является продолжением художественного фильма 1991 года «Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе».