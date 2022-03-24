Минусинский район, Красноярский край, 24 марта, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Специалисты Лесопожарного центра Красноярского края ликвидировали два первых лесных пожара на юге региона. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 марта в краевом минлесхозе.

40.mchs.gov.ru Лесной пожар

Уточняется, что очаги возгораний действовали в Минусинском районе. По предварительной информации, оба лесных пожара возникли на небольшой площади по вине местных жителей.

По словам первого заместителя министра лесного хозяйства края Алексея Большакова, в настоящее время все лесопожарные подразделения находятся в полной боевой готовности. Специалисты мониторят обстановку в круглосуточном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, особый противопожарный режим вводится на территории Воронежской области с 1 апреля.

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