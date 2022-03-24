Кабул, 24 марта, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Китая Ван И прибыл в Кабул с необъявленным визитом и принят министром иностранных дел правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Амир Ханом Моттаки. Об этом сообщает региональное отделение информационного агентства «Тасним».

UN Geneva Ван И

О визите главы китайского внешнеполитического ведомства сообщил пакистанский журналист Тахир Хан, но официального подтверждения пока нет.

Ван И находился с визитом в Пакистане в течение трёх дней и был специальным гостем на саммите министров иностранных дел стран-членов Организации исламского сотрудничества.

Это первый визит высокопоставленного китайского чиновника в Афганистан с момента прихода талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти.

На церемонии открытия встречи министров иностранных дел ОИС министр иностранных дел Китая заявил, что Пекин уважает выбор афганского народа и поддерживает создание инклюзивного правительства.