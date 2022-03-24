Тула, 24 марта, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Компания из Тульской области «LAVA SUPERFOOD» производит товары для здорового питания, которые смогут заменить продукцию зарубежных производителей в условиях антироссийских санкций. Об этом 24 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Pixabay.com Здоровое питание

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Одним из продуктов предприятия является напиток Kombucha, который производится на основе чайного гриба и по вкусу похож на лимонад, а по свойствам — на кефир.

При этом товары компании продается и в России, и за рубежом. Также в нынешнем году предприятие намерено в три раза увеличить производство и в настоящее время заключает контракты с ведущими федеральными торговыми сетями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ульяновская компания «ТестГен», являющаяся разработчиком тест-систем для молекулярной генетики, производить продукцию, успешно конкурирующую с импортной.