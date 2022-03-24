Лима, 24 марта, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Бывший министр иностранных дел Перу Эктор Бехар осудил 23 марта выход российской сети телеканалов RT из системы кабельного телевидения Movistar. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Логотип телеканала RT America

Экс-министр назвал меры против телеканала «нападением на право свободного доступа к информации». Перуанская сеть Movistar принадлежит транснациональной компании Telefonica de Espana, которая объявила о прекращении трансляции RT во всех филиалах с 3 апреля.

Бехар также обвинил Telefonica в монополизации сетевых услуг интернета после присвоения всех телефонных линий в Перу в девяностых годах прошлого века, когда президент Альберто Фухимори приватизировал государственную телефонную сеть.