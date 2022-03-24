Нью-Йорк, США, 24 марта, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Авторы сериала «Очень странные дела» Мэтт и Росс Дафферы отметили в очередном интервью, что некоторые фанатские теории являются верными. Об этом 23 марта сообщает портал Comicbook.

Kino-teatr.ru Кадр из сериала «Очень странные дела»

«Я думаю, что они будут счастливы, когда увидят его (четвёртый сезон сериала — ИА REGNUM). Он очень, очень длинный, поэтому у нас ушло на него очень много времени», — сказал Росс Даффер. Он добавил, что некоторые теории, которые высказывали в сети фанаты, были «поразительно» точны.

«Меня постоянно впечатляет то, насколько фанаты могут быть проницательными и как быстро они способны собрать что-то воедино из очень, очень небольшого количества информации», — отметил продюсер.

Напомним, четвёртый сезон сериала «Очень странные дела» будет разделён на две части. Премьера первой состоится в онлайн-кинотеатре Netflix 27 мая, а второй — 1 июля 2022 года.