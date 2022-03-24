Лос-Анджелес, США, 24 марта, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Режиссёр Мохамед Диаб, снявший несколько эпизодов нового сериала Marvel «Лунный рыцарь», заявил, что египетские сцены кинокомикса «Чудо-женщина 1984», стали настоящим «позором». Об этом 24 марта сообщает портал Comicbook.

Цитата из к/ф «Чудо женьщина» реж Пэтти Дженкинс. 2017. Гонконг, Китай, США Чудо-женщина

«У вас был шейх — это не имеет для нас никакого смысла», — сказал Диаб. Кинематографист добавил, что в фильме Египет выглядел так, как будто действие происходило в средние века. «Он был похож на пустыню», — отметил режиссёр.

Для справки: Мохамед Диаб известен как сценарист и режиссёр, снимающий фильмы о проблемах египетского общества. Он, в частности, в 2010 году выпустил на экраны картину «Каир 678». Диаб снял первую, третью, пятую и шестую серии шоу «Лунный рыцарь». Всего в мини-сериале будет шесть эпизодов, его премьера состоится 30 марта 2022 года.