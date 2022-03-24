Кабул, 24 марта, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Должностные лица управления министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока в афганской провинции Бамиан заявили, что правительственные ведомства не должны разрешать вход женщинам-клиентам, которые не носят хиджаб. Рахматулла Хаккани, представитель управления, сообщил об этом 23 марта, пишет газета «8 Собх».

David Dennis Хиджаб

Хаккани сказал, что приказ из пяти пунктов был разослан в провинциальные управления министерством по поощрения добродетели и предотвращению порока. Он заявил, что все женщины, посещающие учреждения, должны быть одеты в хиджаб.

По его словам, женщин, которые приходят в офисы «в западной одежде», нужно не впускать.

«Если женщины не будут носить хиджаб, моджахеды будут введены в искушение», — подчеркнул он.

Хаккани сказал, что мужчин и женщин надо принимать раздельно, сотрудники-мужчины должны выглядеть согласно заветам пророка. Он подчеркнул, что у мужчин бороды не должны быть меньше «одной ладони», они должны носить головные уборы, «иначе им грозит серьёзное наказание».

Должностные лица управления министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока в провинции Балх также заявили, что в правительственные учреждения и школы не будут допускаться женщины и девочки, не одетые в хиджаб.

Глава управления маулави Низамуддин, подчеркнул, что женщины должны «закрывать лицо, волосы и конечности».

Он добавил, что служащие-мужчины в государственных учреждениях должны не только отрастить бороды, но и носить исламскую одежду. Также он подчеркнул необходимость соблюдения сотрудниками пятикратной ежедневной молитвы.

До сих пор в соцсетях публиковались только слухи об этих приказах, теперь ведомства уведомлены о них в письменном виде.