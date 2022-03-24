Москва, 24 марта, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Иран обсуждает возможность признания карты платёжной системы «Мир», заявил 24 марта посол Исламской Республики Иран в России Казем Джалали.

Card.mironline.ru Карта «Мир»

Он рассказал журналистам, что вопрос признания Ираном платёжной системы «входит в повестку дня, которую мы обсуждаем с нашими российскими коллегами».

Как сообщало ИА REGNUM, проведение денежных переводов в России останавливает платежная система Western Union.