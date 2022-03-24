Воронеж, 24 марта, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Приговор по уголовному делу о мошенничестве, а также организации похищения документов, вынес суд в отношении бывшего начальника ОУУП и ПДН одного из отделов полиции Воронежа, а также двух местных жителей в возрасте 36 и 51 лет. Об этом 24 марта сообщили в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Ранее в полицию обратилась жительница 1930 года рождения, сообщившая о том, что неизвестный путем обмана завладел ее паспортом и сберегательными книжками, впоследствии похитив с банковских счетов более 2,5 млн рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Дело расследовалось полицией, однако затем было передано в следственный комитет. В ходе следствия СК и полицейские запросили сведения из банка о проведенных операциях по счетам потерпевшей, допросили банковских работников, изъяли видеозаписи, были проведены другие действия. В результате было установлено, что к хищению денег со счетов пострадавшей причастен бывший начальник ОУУП и ПДН одного из отделов полиции Воронежа, а также его сообщники.

Судом и следствием установлено, что бывший начальник участковых уполномоченных полиции организовал хищение паспорта пенсионерки и ее сберегательных книжек. Для хищения средств со счетов женщины, его сообщники подыскали пожилую женщину, похожую на потерпевшую, которая затем по похищенным документам получила деньги. На протяжении нескольких дней со счетов пожилой женщины было снято более 2,5 млн рублей. Похищенные денежные средства были распределены между всеми участниками преступной группы.

Похищенные средства с помощью следственных органов были возвращены потерпевшей. Экс-полицейский в ходе следствия своей вины не признал, остальные обвиняемые признались в мошенничестве. Женщина, которая выдавала себя за потерпевшую, и её пожилой сообщник скончались, уголовное преследование в их отношении прекращено.

Приговором суда бывший сотрудник полиции осужден к четырём годам шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в органах внутренних дел, сроком на два года. Также ему назначено наказание в виде обязательных работ сроком 240 часов, от исполнения которого он освобожден судом ввиду истечения сроков давности уголовного преследования. Остальные сообщники получили соответственно три с половиной года и один год лишения свободы.

«В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством указанные лица освобождены от исполнения наказания в виде лишения свободы в связи с фактическим его отбытием в период их содержания под стражей и домашним арестом», — уточнили в СК.

Суд также взыскал с осуждённых возмещение имущественного вреда банку в размере свыше 2,3 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил.