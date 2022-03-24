Лос-Анджелес, США, 24 марта, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Американская певица Рианна впервые появилась на публике с кольцом на безымянном пальце. Об этом 24 марта пишет The Sun.

Певица Рианна

Как отмечает издание, аксессуар с бриллиантами вызвал слухи о помолвке Рианны и рэпера A$AP Rocky. Пара пока не комментировала предположения поклонников и прессы.

ИА REGNUM напоминает, что в январе 2022 года Рианна сообщила о своей беременности. Пол и имя будущего ребёнка пока держатся в секрете.