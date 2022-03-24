Ульяновск, 24 марта, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Ульяновская компания «ТестГен», являющаяся разработчиком тест-систем для молекулярной генетики, производить продукцию, успешно конкурирующую с импортной. Об этом 24 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Предприятие ежедневно выпускает тысячу тестов для выявления инфекционных и онкозаболеваний, генотипирования и пренатальной диагностики, и этим создает конкуренцию западным производителям

При этом большая часть компонентов для производства тест-систем отечественного производства, что позволяет компании сохранять прежние цены свою продукцию и это, в свою очередь, способствует росту спроса на нее.

Также к осени нынешнего года компания готовит 20 новых продуктов и ведет разработку недоступных в данный момент иностранных компонентов самостоятельно, а также ищет альтернативу им в других странах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Семикаракорский сыродельный комбинат готов к обеспечению своей продукцией не только Ростовской области, в которой он находится, но и других регионов.