Москва, , 14:02 — REGNUM В случае миграции значительной доли российских IT-специалистов за границу восполнить их нехватку на рынке труда будет непросто. Об этом 24 марта заявил президент онлайн платформы по поиску работы «SuperJob» Алексей Захаров на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам эксперта, дефицит IT-специалистов есть во всем мире и Россия здесь не исключение. Поэтому представители этой профессии смогут найти работу во всем мире.

«Это очень высококвалифицированная и тонкая отрасль, с ней надо очень нежно. Потому что импортозаместить майки мы сможем за три месяца, а импортозаместить программистов, если хотя бы 20% из них покинут страну, мы не сможем и в течение 30 лет», — сказал Захаров.

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