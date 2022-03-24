Вашингтон, 24 марта, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Тендер на создание модуля для доставки на доставки астронавтов на Луну объявили в NASA.

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Ведомство просит американские компании предложить концепции посадочных модулей, которые способны транспортировать астронавтов с лунной орбиты до лунной поверхности и обратно. Отмечается, что высадка на поверхность спутника Земли состоится впервые за 50 лет.

Уточняется, что новые посадочные аппараты будут иметь возможность стыковки с окололунной орбитальной космической станцией. Сейчас она находится в стадии проектирования.