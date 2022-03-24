Асунсьон, 24 марта, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Проливные дожди, обрушившиеся на Парагвая 22 и 23 марта, затопили улицы и разрушили инфраструктуру столичного Асунсьона. Об этом сообщает новостное агентство MercoPress.

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Водными потоками унесло несколько десятков машин, были затоплены первые этажи зданий. Стихия практически полностью парализовала город. В ловушку потока попал городской автобус с пассажирами, им удалось выбраться. Сообщается о пострадавших, жертв нет.

Метеослужба Парагвая предупредила об усилении шторма с порывами ветра до 120 км/ч, градом и грозой.