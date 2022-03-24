Москва, 24 марта 2022, 14:00 — REGNUM Предложение об установке эталонных цены на материалы для строительства означает, что остальным участникам рынка придется ориентироваться на установленные цены, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор компании «Инвестремонт» Юрий Буравский.
Как сообщало ИА REGNUM, в России на строительные материалы для возведения школ, больниц, детских садов могут установить эталонные цены.
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