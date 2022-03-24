Москва, 24 марта, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Предложение об установке эталонных цены на материалы для строительства означает, что остальным участникам рынка придется ориентироваться на установленные цены, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор компании «Инвестремонт» Юрий Буравский.

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«Наконец-то, цены урегулируются в обычных строительных магазинах и компаниях поставщиках.

Сейчас многие пытаются заработать, и при закупке позиций у поставщиков подрядчики сталкиваются с необоснованной наценкой в несколько сотен процентов.

Урегулирование цен позволит стабилизировать обстановку. Снизит ажиотажный спрос на строительные материалы и выведет на строительный рынок ряд крупных игроков», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России на строительные материалы для возведения школ, больниц, детских садов могут установить эталонные цены.

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