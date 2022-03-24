Вашингтон, 24 марта, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Компания Champagne Papi американского рэпера Drake сделала крупное пожертвование в криптовалюте Bitcoin на сумму в $1 млн. Об этом 24 марта пишет TMZ.

Скриншот YouTube Дрейк

По данным СМИ, компания рэпера перевела криптовалюту в благотворительный фонд баскетболиста Леброна Джеймса. Семейный фонд спортсмена помогает малоимущим студентам.

Ранее Drake подарил $10 тыс. случайному поклоннику. Капитал рэпера в настоящее время превышает $180 млн.