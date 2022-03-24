Москва, , 13:58 — REGNUM Госрегулирование цен на рыбную продукцию может не понадобиться в случае поддержки отрасли, считает депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР).

Вылов рыбы Fish.gov.ru

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«По партийной линии я курирую три «рыбных» региона — Калининград, Приморье и Сахалин. И вижу следующую картину: экспорт морепродуктов для наших компаний уже давно выгоднее и, что парадоксально, регуляторно прозрачнее. Сейчас, когда цены на российскую рыбу за пределами страны выросли, это стало еще прибыльнее», — отметил Нилов в телеграм-канале.

Но санкции делают своё дело, рассуждает депутат.

Если государство не хочет, чтобы рыбодобывающие компании разорились или рыба оказалась большинству граждан не по карману, можно и нужно минимизировать бюрократические препоны и административные барьеры для предпринимателей на внутреннем рынке, считает он.

«Минимизация проверок, мораторий на штрафные санкции контрольно-ревизионных органов, приостановка (прекращение) отдельных исполнительных производств — те меры, которые нужны малому и среднему российскому бизнесу в целом и рыбохозяйственной отрасли — в частности. Может быть, тогда и госрегулирование цен не понадобится», — уверен Нилов.

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