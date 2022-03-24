Москва, , 13:57 — REGNUM Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий получил условную дисквалификацию до конца сезона и штраф за оскорбления в арбитра. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Леонид Слуцкий Александр ФЕДОРОВ

Отмечается, что Слуцкий дисквалифицирован условно до конца сезона 2021/22 во всех соревнованиях под эгидой РФС. Кроме того, он оштрафован на 250 тыс. рублей.

Условное наказание предполагает, что в случае повторного нарушения тренер получит реальную дисквалификацию.

Напомним, после матча 21-го тура чемпионата России с «Ростовом» (1:2), в котором «Рубин» играл вдесятером, Слуцкий жёстко раскритиковал арбитра Виталия Мешкова.

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