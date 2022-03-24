Москва, , 13:56 — REGNUM Сроки оплаты по госзакупкам для организаций с госучастием будут сокращены в том числе при проведении закупок за счёт бюджетных средств. Об этом 24 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства РФ.

Михаил Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Ранее мы приняли решение сократить вдвое, до семи дней, сроки оплаты по таким договорам, заключённым с государственными компаниями с малыми и средними предприятиями», — заявил Мишустин.

«Теперь предлагается установить аналогичные условия для государственных органов и муниципальных учреждений при проведении закупок за счёт бюджетных средств», — указал он.

По его словам, они также должны будут оплачивать поставленные товары, выполненные работы и оказанные услуги в течение семи рабочих дней после подписания документа о приёмке.

«Это обеспечит дополнительную защиту нашим предпринимателям, создаст более комфортные и предсказуемые условия для развития бизнеса», — подчеркнул он.