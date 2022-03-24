Ростов-на-Дону, , 13:55 — REGNUM Семикаракорский сыродельный комбинат готов к обеспечению своей продукцией не только Ростовской области, в которой он находится, но и других регионов. Об этом 24 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сыр Skånska Matupplevelser

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Предприятие еще во время предыдущей волны санкций и ответов на них нарастило свой ассортимент до более чем 200 наименований и стало выпускать в том числе такие виды сыров, как Эминталь, Вардевал, Маасдам, Формаджио и Ламбардоса.

При этом, по признанию дегустационной комиссии, по вкусу они ничуть не уступают самым прославленным европейским рецептам.

Кроме того, предприятие создало как минимум полугодовой запас необходимых комплектующих для оборудования, ингредиентов и компонентов для выпуска продукции, а также тароупаковочного материала.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что мальков радужной форели и балтийского сига выращивают в условиях импортозамещения в Ярославской области.