Кронштадт, Санкт-Петербург, 24 марта, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Бывший военный завод в историческом центре Кронштадта, где в начале XIX века находился Пушечный двор, повторно выставят на торги с 50%-ной скидкой от первоначальной стоимости. Об этом 24 марта сообщили в пресс-службе Российского аукционного дома (РАД).

Пресс-служба РАД Бывший военный завод в историческом центре Кронштадта

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в состав комплекса на Макаровской улице, д. 2, входят семь производственно-складских зданий, общей площадью 13,8 тыс. кв. м, и земельный участок, который находится в аренде до 2070 года, площадью 3 га. Часть зданий является объектами культурного наследия федерального значения.

«К новым торгам стоимость лота была снижена почти на 50% и теперь составляет — 250 млн рублей. Торги состоятся на электронной торговой площадке ЭТП РАД-Lot-online. Заявки на участие в торгах принимаются до 11 мая», — уточнили в РАД.

Как напомнила заместитель руководителя Департамента продаж РАД Дарья Гончарова, с 2019 год в Кронштадте реализуется проект туристического кластера «Остров фортов». Планируется превратить Кронштадт в туристический центр всероссийского значения, и создать там новый городской образовательный и творческий кластеры с комфортными общественными пространствами, гостиницами, зонами отдыха и прочим.

«Все эти изменения, которые уже реализуются, повышают инвестиционную привлекательность недвижимости на Котлине. Учитывая высокий инвестиционный потенциал выставленного на продажу объекта, его уникальную локацию и историческую составляющую целесообразно будет реконструировать его с учетом потребностей туристической отрасли, например, под гостинично-ресторанный комплекс с причалом для яхт», — заметила Гончарова.