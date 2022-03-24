София, 24 марта, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Премьер-министр Болгарии КирилПетков заявил о намерении отозвать из Москвы посла республики для консультаций.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

«То, что мы сделаем, это вызовем нашего посла из России для консультаций в Болгарию, все дипломаты знают, что это означает», — сказал он на брифинге.

Петков добавил, что в ситуации, когда одна страна вызывает своего посла для консультаций, другая сторона должна предпринять аналогичный шаг.

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